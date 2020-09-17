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استشهاد مدني بانفجار بمحطة محروقات في منطقة الرميلان بريف الحسكة

استشهد مدني وأصيب آخرون جراء انفجار بالقرب من محطة للوقود في منطقة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة أن عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت بصهريج وقود مقابل محطة محروقات “علي آغا” على الطريق العام الواصل بين تل علو واليعربية في منطقة الرميلان ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين تصادف وجودهم في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية استنفرت قواتها وطوقت مكان الانفجار بشكل كامل.

ووقع في وقت سابق اليوم قتلى ومصابون في صفوف ميليشيا “قسد” في هجمات بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية وذلك في إطار تصاعد الهجمات على مقرات ومحاور تحرك هذه الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.