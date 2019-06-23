استشهاد قيادي في “لواء القدس” الفلسطيني بدير الزور

استشهد قيادي في “لواء القدس” الفلسطيني الذي يقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري في محافظة دير الزور شرقي سوريا، أثناء أداء مهامه هناك، بحسب وسائل إعلام سورية.



وقالت صفحات سورية؛ إن “فوزي حمزة” الملقب بـ “أبو طارق” القيادي في “لواء القدس”، استشهد دير الزور أثناء تأديته مهامه شرقي سوريا، وهو مسؤول ما يسمى مركز “دنون” في اللواء، وينحدر من “جرمانا” بريف دمشق.



ويضم “لواء القدس” العشرات من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين ومخيم حندرات بالقرب من مدينة حلب، ويبلغ عددهم ثلاثة آلاف مقاتل.



وتشهد المنطقة الممتدة بين محافظة دير الزور ومنطقة السخنة بريف حمص، كمائن وهجمات متفرقة لعناصر تنظيم “داعش”، تستهدف القوات الروسية والسورية.



وكالات