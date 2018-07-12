استشهاد قائد قوات “فوج الحرمون” في سوريا

قالت صفحات سورية أنه قد تم اغتيال قائد قوات “فوج الحرمون” الرديف للجيش السوري في مزرعة بيت جن في غوطة دمشق الغربية.

وأوضحت صفحة (قوات درع الوطن – صقور القنيطرة) أن قائد قوات “فوج الحرمون” (محمد حمزة) المعروف بـ (أسد حمزة) استشهد إثر “رصاص الغدر والخيانة في مزرعة بيت جن”.

بدروها قالت صفحة (دمشق الآن) إن قائد “فوج الحرمون” استشهد أثناء تأديته مهمة عسكرية إلى جانب الجيش السوري من دون أن تذكر المنطقة.

وتشكل “فوج الحرمون” من قرى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وضم بعض مقاتلي الفصائل الذين تمت تسوية أوضاعم مع الجيش السوري عقب اتفاق بيت جن قبل ستة أشهر، الذي قضى بخروج الفصائل المقاتلة في المنطقة باتجاه إدلب و درعا. حيث قاتلت قوات “فوج الحرمون” في الحملة العسكرية على بلدة بيت جن ومحيطها في جبل الشيخ التي استمرت 120 يوماً.



ويعتبر أغلب عناصر فوج الحرمون من المقاتلين السابقين ضد الجيش السوري في مناطق (بيت سابر وبيت تيما وكفر حور وسعسع).



وكالات