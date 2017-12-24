استشهاد فتاتين باستهداف منازل المدنيين بريف دمشق
استهدفت المجموعات المسلحة منازل الأهالي في قرية حرفا في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود الإدارية بين المحافظتين بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أسفرت عن استشهاد فتاة وطفلة وإصابة شخصين بجروح بليغة.
الاعتداء أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم والشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.
وفي وقت سابق اليوم جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذيفة هاون ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين بريف دمشق ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
المصدر : سانا
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