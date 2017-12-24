استشهاد فتاتين باستهداف منازل المدنيين بريف دمشق

استهدفت المجموعات المسلحة منازل الأهالي في قرية حرفا في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي على الحدود الإدارية بين المحافظتين بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أسفرت عن استشهاد فتاة وطفلة وإصابة شخصين بجروح بليغة.

الاعتداء أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم والشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

الاعتداء أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية ودمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم ومزروعاتهم والشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.