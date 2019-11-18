بدعم من الجيش.. «قسد» تطرد الاحتلال التركي من مواقع ونقاط شمال تل تمر
أكثر من 15 ضحية جراء انفجارين في ريف حلب الشمالي والفاصل بينهما ساعات
افترس لحظتك
الجيش يشرف على حقول نفطية كبرى و”طرق القوافل الأمريكية”
تَوزُّع النفوذ في الشمال السوري
النص الكامل لحوار قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا مع الرئيس بشار الأسد
تحشيد عسكري متضادّ: واشنطن تنشئ قاعدتين جديدتين في الحسكة
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إندونيسيا وجنوب إفريقيا
تركيا تواصل خرق «مذكرة سوتشي» وتكثّف عدوانها ضد المدنيين في سورية
الجيش يحبط عملية انتحارية لـ«النصرة» على مدخل خان شيخون
المجر تحاكم داعشي بتهم مشاركته بـ25 عملية قتل بينها قطع رأس
خطة الولايات المتحدة الأمريكية لرسم المرحلة المقبلة من الحرب القذرة على سورية
احرقوا ابراهيم
الجيش و«الحربي» يكثفان من استهدافهما لإرهابيي إدلب
جيش أردوغان ومرتزقته يواصلون الاعتداء بالأسلحة الثقيلة على قرى بريف تل تمر

استشهاد عامل في شركة كهرباء ريف دمشق أثناء إصلاحه عطل طارئ

نعت وزارة الكهرباء عبر صفحتها على ” فيسبوك” العامل في شركة كهرباء ريف دمشق “جمال عرسالي” أثتاء قيامه بعمله لإصلاح عطل طارئ في مركز تحويل للكهرباء في منطقة الديماس.

وقال مدير شركة كهرباء ريف دمشق خلدون بأن ” العامل جمال عرسالي استشهد أثتاء قيامه بعمله لإصلاح عطل طارئ في مركز تحويل للكهرباء في منطقة الديماس” 


 وأوضح حدى أن “العامل عرسالي من كوادر عمال الصيانة في مكتب طوارئ منطقة الديماس بريف دمشق، وخلال أداء عمله بصيانة أحد المحولات تعرض للصعق وتوفي على الفور”.

وكان أصيب العامل بسام أبو الهوى بعد ظهر السبت أثناء قيامه بالعمل على تأهيل إحدى شبكات التوتر المنخفض في مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا بانفجار لغم أرضي مما أدى إلى إصابته في يديه و رجله اليسرى.

 


الخبر