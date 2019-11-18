استشهاد عامل في شركة كهرباء ريف دمشق أثناء إصلاحه عطل طارئ

نعت وزارة الكهرباء عبر صفحتها على ” فيسبوك” العامل في شركة كهرباء ريف دمشق “جمال عرسالي” أثتاء قيامه بعمله لإصلاح عطل طارئ في مركز تحويل للكهرباء في منطقة الديماس.



وقال مدير شركة كهرباء ريف دمشق خلدون بأن ” العامل جمال عرسالي استشهد أثتاء قيامه بعمله لإصلاح عطل طارئ في مركز تحويل للكهرباء في منطقة الديماس”



وأوضح حدى أن “العامل عرسالي من كوادر عمال الصيانة في مكتب طوارئ منطقة الديماس بريف دمشق، وخلال أداء عمله بصيانة أحد المحولات تعرض للصعق وتوفي على الفور”.



وكان أصيب العامل بسام أبو الهوى بعد ظهر السبت أثناء قيامه بالعمل على تأهيل إحدى شبكات التوتر المنخفض في مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا بانفجار لغم أرضي مما أدى إلى إصابته في يديه و رجله اليسرى.



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