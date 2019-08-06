استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين باعتداء على قرى ريف حماة الشمالي

استشهدت طفلة وامرأة وأصيب 6 مدنيين بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قرى بريف حماة الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وجددت المجموعات الإرهابية ظهر اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية قرى في ريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب باستشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في قريتي عين سليمو والجيد.



وفي وقت سابق اليوم اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدتي سفوهن وكفر عويد بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي.



و أسفرت الاعتداءات عن إلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وتسببت اعتداءات المجموعات الإرهابية أمس بعدد من القذائف الصاروخية على قرية الخفية غرب بلدة أبو الضهور بريف إدلب وقرية بريديج بريف حماة الشمالي بحدوث دمار ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية.



وردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس استئناف العمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا بعد رفضها الالتزام بوقف إطلاق النار ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة.