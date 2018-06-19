استشهاد طفلة جراء قذائف أطلقها إرهابيو “النصرة” على درعا

استشهدت طفلة وأصيب مدني بجروح جراء استهداف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية بمدينة درعا.

وأطلق إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرين في حيي درعا البلد ومخيم النازحين بعد منتصف ليلة أمس قذائف صاروخية على أحياء السحاري والمطار وشمال الخط والكاشف ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر مصدر من فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وقد فارقت الحياة فور نقلها إلى المشفى الوطني بدرعا نتيجة إصابتها بشظايا قذيفة صاروخية سقطت في حي المطار والتي أدت أيضا إلى إصابة أحد المواطنين بجروح.

واستهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة أمس بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بمدينة درعا ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة.

ورداً على الاعتداءات ردت وحدة من الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة في صفوف المجموعات الإرهابية.

وتنتشر في بعض المناطق بمدينة درعا بؤر لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة الذي يتخذ منها منطلقا لاستهداف الأحياء السكنية في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة للضغط على الأهالي والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

كما اعتدى إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته المنتشرة في الريف الشرقي لمحافظة درعا بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السويداء.

وسقط عددا من القذائف الصاروخية على حيي الجلاء والاستقلال في مدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم وعدد من السيارات الخاصة المركونة في المكان.

ووقعت أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين في الأول من الشهر الجاري في بلدتي عرى والقريا بريف السويداء الجنوبي الغربي جراء اعتداء بقذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية الموجودة في ريف درعا الشرقي.

وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات إرهابية منضوية في معظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق أو إطلاق الرصاص الحي على السيارات المارة ونصب الكمائن حيث ارتقى جراء ذلك عدد من الشهداء وجرح العشرات واختطاف العديد من المواطنين.





سانا