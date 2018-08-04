استشهاد طفل فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الطفل معاذ زياد الصوري 15 عاما استشهد صباح اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان شاب فلسطينى استشهد أمس وأصيب 220 آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال قمعها مسيرات العودة فى قطاع غزة المتواصلة منذ الـ 30 من آذار الماضي.