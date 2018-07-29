استشهاد طفل جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف قرية بريديج بريف حماة

استشهد طفل جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية قرية بريديج في ريف حماة الشمالي الغربي.



وذكر مصدر ميداني في حماة أن المجموعات الارهابية أطلقت اليوم عدة قذائف صاروخية على قرية بريديج بالريف الشمالي الغربي ما تسبب باستشهاد طفل ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



ويتحصن في عدد من القرى والبلدات الممتدة قرب الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وإدلب إرهابيون تكفيريون يستهدفون أهالي المناطق المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.