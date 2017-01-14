استشهاد شخصين وإصابة 8 جراء قذائف على أحياء سكنية في دير الزور

استشهد شخصان وأصيب 8 آخرون جراء قصف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف أحياء سكنية في مدينة دير الزور.



وفي دير الزور قصفو إرهابيي تنظيم داعش صباح اليوم بقذائف الهاون حيي الجورة والقصور في المدينة ما تسبب “باستشهاد شخصين وإصابة 8 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومنازلهم”.



وتتعرض مدينة دير الزور لاستهدافات يومية من تنظيم داعش الإرهابي الذي يمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إلى الأهالي حيث يقوم الطيران السوري والروسي بإلقاء المساعدات جوا عبر المظلات في حين يقوم “التحالف الأمريكي” بدعم التنظيم عبر استهدافه مواقع الجيش العربي السوري الذي أثبت أنه القوة الأساسية الوحيدة في مواجهة الإرهاب التكفيري.



- إلى ذلك لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية على قرية المجيمر بريف السويداء الجنوبي الغربي.



وفي السويداء أطلق الإرهابيين المنتشرين في ريف درعا الشرقي فجر اليوم أربع قذائف هاون باتجاه قرية المجيمر بالريف الجنوبي الغربي ما تسبب “بإحداث اضرار باحد المنازل وجرار زراعي دون وقوع إصابات بين المواطنين”.



وتعرضت القرى المتاخمة لريف درعا الشرقي في ريف السويداء الجنوبي الغربي على مدى الأشهر الماضية لاعتداءات إرهابية متكررة بقذائف الهاون أو استهداف المزارعين في أراضيهم ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء من المواطنين وإصابة العشرات.



كما استهدف تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بقذائف الهاون قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي.



واستهدف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المنتشرين في مزرعة بيت جن صباح اليوم بقذائف الهاون قرية حرفا ما تسبب “بإلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين”.



وتنتشر في مزرعة بيت جن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي ويتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي ويعالج مصابيه في مشافيه.

سانا