استشهاد شخصين بنيران إرهابيين على طريق شهبا-اللوا بريف السويداء

استشهد شخصان بنيران إرهابيين على طريق شهبا-اللوا في منطقة كوع حدر بريف السويداء الشمالي.



وذكر مصدر في المحافظة أن “مجموعة إرهابية أطلقت النار على إحدى السيارات العابرة ما أدى إلى استشهاد شخصين متأثرين بإصابتهما”.



وأقدمت المجموعات الإرهابية أكثر من مرة على استهداف المدنيين في منطقة كوع حدر والطريق المحاذية لهضبة اللجاة حيث أطلقت في تشرين الثاني الماضي النار على سيارة إسعاف خلال قيامها بنقل مريض من بلدة لاهثة واختطفت السائق والممرض واقتادتهما الى جهة مجهولة ليتم اطلاقهما لاحقا بفديات مالية كبيرة.



وتعمل وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية المتواجدة في المنطقة على إحباط المحاولات المتكررة لتسلل الإرهابيين من وإلى اللجاة باتجاه البادية الشرقية ومنعهم من استغلالها في تهريب الاسلحة والذخائر.

سانا