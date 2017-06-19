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استشهاد شخص وإصابة 5 في الدخانية جراء خرق المجموعات المسلحة مذكرة مناطق تخفيف التوتر

استشهد شخص واصيب 5 آخرون بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية بالقذائف على منطقة الدخانية بريف دمشق وذلك في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق بأن مجموعات مسلحة منتشرة في عين ترما وبساتينها إلى الشمال من مدينة جرمانا في الغوطة الشرقية استهدفت بالقذائف منطقة الدخانية بريف دمشق ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولحقت أضرار مادية بالممتلكات في الـ 15 من الشهر الجاري جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون حي العباسيين في مدينة دمشق.

ومنذ توقيعها في الخامس من الشهر الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم اذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الاول الماضي.

سانا

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