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استشهاد شخص بنيران المجموعات الإرهابية في قرية الشنية بريف حمص

استشهد شخص جراء استهداف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” قرية الشنية بريف حمص الشمالي الغربي برصاص القنص.

وفي حمص أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية الطيبة الغربية بريف منطقة الحولة استهدفت صباح اليوم برصاص القنص الأراضي الزراعية في قرية الشنية شمال غرب مدينة حمص بنحو 30 كم ما أسفر عن “استشهاد شخص”.

وينتشر في منطقة الحولة إرهابيون تابعون لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية يعتدون على المواطنين في القرى المجاورة بالقذائف ورصاص القنص لمنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية.

سانا

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