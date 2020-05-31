استشهاد شاب فلسطيني في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب آخر أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في مدينتي القدس المحتلة وطولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب إياد الحلاق 30 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة ومنعت وصول سيارات الإسعاف اليه وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً”



كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية جنوب طولكرم الرصاص باتجاه شاب فلسطيني ما أدى لإصابته في قدمه.



وأضافت الوكالة أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وسط الخليل واعتقلت فتيين فلسطينيين يبلغان من العمر 16 و17 عاماً”.



وكان رئيس وزراء العدو “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، أكد، في وقت سابق، عزم حكومته ضم أراضي بالضفة الغربية المحتلة في بداية تموز القادم، مشيراً إلى أن “سكانها من الفلسطينيين سيبقون في جيوب، تحت السيطرة “الأمنية الإسرائيلية”.



يذكر أن القيادة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال “الإسرائيلي” والولايات المتحدة الأمريكية.