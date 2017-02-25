استشهاد رئيس فرع الامن العسكري ورئيس فرع أمن الدولة في حمص
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استشهاد رئيس فرع الامن العسكري ورئيس فرع أمن الدولة في حمص

الجمل: هجومان انتحاريان ارهابيان على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص وارتقاء عدد من الشهداء على رأسهم العميد حسن دعبول رئيس فرع الامن العسكري والعميد ابراهيم درويش رئيس فرع أمن الدولة ..يتبع

جبهة النصرة تتبنى الهجوم الذي استهدف المركزين الأمنيين في مدينة حمص وتقول إن 5 من إرهابييها نفذوا العملية..يتبع

محافظ حمص: أكثر من 30 شهيداً بينهم أحد القادة الأمنيين و 24 جريحاً من القوات الأمنية في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المقرات الأمنية في حمص..يتبع

بالتزامن مع التفجيرات....ارهابيو النصرة يستهدفون خط الغاز المغذي لمعمل غاز الجنوب بريف حمص..يتبع

سقوط قذائف مصدرها المجموعات الارهابية المسلحة على معمل غاز الجنوب في منطقة الفرقلس بريف حمص مما ادى لتوقف المعمل بشكل كامل ، وخروج 6 مليون متر مكعب من الغاز الوارد الى محطات توليد الكهرباء من الخدمة مما سيؤدي الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير..يتبع

أكد نجل العميد ابراهيم درويش رئيس فرع امن الدولة ان العميد مصاب ولم يستشهد، وهو حالياً في غرفة العمليات.. يتبع

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