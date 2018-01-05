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استشهاد امرأة وفتاة وإصابة 24 مدنياً جراء اعتداءات إرهابية على حي العمارة وضاحية حرستا

 

استشهدت امرأة وفتاة وأصيب 24 مدنيا بجروح جراء انتهاك المجموعات المسلحة اتفاق منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف حي العمارة السكني بمدينة دمشق وضاحية حرستا بريفها.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن مجموعات مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية استهدفت مساء اليوم ضاحية حرستا السكنية بقذيفة سقطت عند دوار الضاحية اسفرت عن استشهاد فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها بجروح بليغة.

وفي مدينة دمشق ذكر مصدر في قيادة الشرطة بتصريح مماثل أن المجموعات المسلحة أطلقت ظهر اليوم قذيفة هاون سقطت أمام أحد الافران في حي العمارة السكني ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 22 مدنيا ووقوع اضرار مادية ببعض منازل الاهالي وممتلكاتهم.

إلى ذلك ردت وحدات من الجيش العربي السوري على الاعتداء ووجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق اطلاق القذائف في الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات اطلاق القذائف وايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.
المصدر: سانا

 

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