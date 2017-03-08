استشهاد امرأة وإصابة 31 شخصا باعتداءات إرهابية على أحياء بدمشق ودير الزور

استشهدت امرأة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي مساكن برزة بدمشق.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن “المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي القابون وأطراف الغوطة استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية منازل المواطنين في مساكن برزة ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة”.



ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



وأصيب 6 أشخاص بجروح أمس جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منازل الأهالي في ضاحية الإسكان التابعة لمخيم الوافدين بريف دمشق.



وفي دير الزور أصيب 25 شخصا معظمهم من الأطفال جراء اعتداءات بقذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “داعش” على حيي القصور والجورة في دير الزور.

سانا