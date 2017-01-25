استشهاد امرأة وإصابة 12 شخصا بقذائف إرهابيي “داعش” على حي هرابش في دير الزور

استشهدت امرأة وأصيب 12 شخصا بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بقذائف الهاون على حي هرابش في مدينة دير الزور.



وفي دير الزور قصف إرهابيي تنظيم “داعش” بقذائف الهاون حي هرابش السكني في أقصى الجنوب الشرقي للمدينة ما تسبب “باستشهاد امرأة وإصابة 12 شخصاً بينهم طفلة وأربع نساء بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.



وتتعرض الأحياء الآمنة بمدينة دير الزور بشكل متكرر لاعتداءات إرهابية بقذائف الهاون والصاروخية من قبل تنظيم داعش التكفيري في محاولة يائسة منه لكسر صمود أهالي المدينة ودعمهم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

سانا