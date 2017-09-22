استشهاد امرأة وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو داعش على سلمية

استشهدت امرأة وأصيب أربعة أشخاص جراء سقوط قذيفة صاروخية على سيارة خاصة أطلقها إرهابيو “داعش” على الطريق بين سلمية وتلعدا بريف حماة الشرقي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة بأن إرهابيي تنظيم “داعش” المنتشرين في بعض مناطق الريف الشرقي لمدينة سلمية “استهدفوا صباح اليوم بالقذائف الصاروخية الطريق الواصل بين مدينة سلمية وتلعدا ما أدى إلى احتراق سيارة خاصة واستشهاد امرأة وإصابة أربعة من ذويها بينهم طفلة كانوا داخل السيارة”.