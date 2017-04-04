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استشهاد امرأة في حلب وأضرار مادية بدمشق ومحردة جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية

استشهدت امرأة جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته على مشروع 3 آلاف شقة بمدينة حلب.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي الراشدين عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب “استهدفت بقذيفة صاروخية مشروع 3 آلاف شقة في منطقة الحمدانية ما تسبب باستشهاد امرأة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.
واستشهد 5 أطفال في الـ 23 من آذار الفائت جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدرسة “عبد القادر بعث” في مشروع 3 آلاف شقة.

أضرار مادية جراء اعتداء إرهابي بقذيفتي هاون سقطتا في محيط حيي عرنوس وأبو رمانة بمدينة دمشق

وفي دمشق استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية بقذيفتي هاون محيط حيي عرنوس وأبو رمانة.
وسقطت قذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية على محيط حيي عرنوس وأبو رمانة أسفرتا عن أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وأصيب 6 أشخاص ووقعت أضرار مادية أمس جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون على أحياء القيمرية والسومرية والمزة 86 ومحيط ساحة الأمويين بدمشق.
وتتعرض الأحياء السكنية في دمشق لاعتداءات بالقذائف من قبل المجموعات الإرهابية في محاولة يائسة للنيل من مواقف الأهالي الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

أضرار مادية كبيرة في المنازل والشبكة الكهربائية جراء اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” بالقذائف على مدينة محردة بريف حماة
إلى ذلك استهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته بالقذائف مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.
وأطلقت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من مناطق الريف الشمالي لحماة 15 قذيفة صاروخية على منازل الأهالي في مدينة محردة تسببت بأضرار مادية فيها وبالشبكة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية.
ووقعت أضرار مادية في منازل الأهالي في مدينة محردة وقرية المجدل أمس الأول جراء اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” بقذائف الهاون.
ويستهدف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الارهاب الدولية البنى التحتية من مدارس ومحطات كهربائية ومشاف ومنازل المواطنين في محاولة للضغط على الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

سانا

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