استشهاد امرأة باعتداء إرهابي على قرية جبورين… والجيش العربي السوري يدمر مقرات ومنصات إطلاق قذائف للإرهابيين بريفي حمص وحماة

استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية قرية جبورين شمال مدينة حمص بنحو 19 كم ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح.



وأطلقت المجموعات الإرهابية المتحصنة في مدينة تلبيسة في حمص قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قريتي جبورين والمختارية ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.



وردت وحدات الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف بضربات مركزة أسفرت عن تدمير مرابض ومنصات إطلاق قذائف صاروخية وهاون في قرى وبلدات الغنطو وتلبيسة وغرناطة والفرحانية بالريف الشمالي.



وكان أصيب أمس 7 أشخاص بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين حيي الأرمن والسبيل السكنيين في مدينة حمص.



وفي الريف الشرقي استهدف إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية قرية مكسر الحصان بالقذائف ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.



وفي ريف تدمر نفذ الطيران الحربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم التكفيري في محيط كل من المحطة الرابعة ومدينة تدمر وحقول النفط والغاز.



وأدت الطلعات الجوية إلى تدمير تحصينات وآليات لإرهابيي “داعش” والقضاء على أعداد منهم.



وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على العشرات من إرهابيي التنظيم التكفيري ودمرت له 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة ومدفعين ومربضي هاون في منطقة تلول علب التياس شمال شرق المحطة الرابعة غرب تدمر.



كما نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مركزة على تجمعات ومقار تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ناحية قصر ابن وردان وقرية بريغيت بريف حماة الشرقي.



وأسفرت الغارات عن تدمير أحد مقار إرهابيي التنظيم التكفيري وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم في محيط قرية عنيق باجرة في ناحية قصر ابن وردان شرق مدينة حماة بنحو 60 كم.



وفي ريف سلمية الجنوبي الغربي ركز سلاح الجو غاراته على مواقع وتحصينات إرهابيي “داعش” في قرية بريغيت ما أسفر عن تدمير مقار لإرهابيي التنظيم التكفيري ومقتل العديد منهم واصابة آخرين.



وينتشر إرهابيون من تنظيم “داعش” التكفيري في بعض مناطق ريف حماة الشرقي ويشنون اعتداءات متكررة على القرى والبلدات المجاورة بقذائف الهاون ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الأهالي ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

سانا