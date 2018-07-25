استشهاد العقيد الطيار عمران مرعي بعد إسقاط إسرائيل لطائرته السوخوي

أكد مصدر عسكري سوري استشهاد العقيد الطيار السوري عمران مرعي وذلك إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو “داعش” الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

وأشار المصدر إلى أن طائرة “سو22” كان يقودها منفردا العقيد الطيار عمران مرعي، والذي استشهد إثر إسقاط طائرته بصواريخ باتريوت الإسرائيلية في الأجواء السورية فوق منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب سوريا.

وأفاد المصدر بأنه تقرر إلغاء مشاركة الطيار الآخر في الغارة على مواقع داعش في المنطقة في آخر لحظة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 24/7/2018، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ “باتريوت” لاعتراض مقاتلة سورية من طراز “سوخوي”، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.

وأكد مصدر عسكري سوري أن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، “وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية”.

مشيرا إلى أن الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم “داعش” الإرهابي في أقصى جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.

وأضاف: “إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوبي سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيار من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم”.



