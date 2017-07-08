استشهاد البطل رامي عدره الملقب ب"القرش"
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استشهاد البطل رامي عدره الملقب ب"القرش"

نعى الجيش العربي السوري وناشطون العميد بالحرس الجمهوري رامي عديرة، الملقب بـ"القرش"، إثر معارك عنيفة مع تنظيم "داعش" في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.الجيش العربي السوري ينعي"قرشه"

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا مقتل "القرش"، وأنه كان مسؤولا عن العمليات الدفاعية في محور "شلف" بريف اللاذقية، حيث كان قائدا للكتيبة 46 حرس جمهوري.وتعرض عديرة خلال خدمته للعديد من الإصابات ،ومن ثم انتقل مع عناصره إلى تدمر واستشهد فيها.

شارك عديرة في معارك حلب، وسيطر على تسع قرى، كما حصل مع مقاتليه على وسام الشجاعة ومكافآت أخرى.

وأصيب أكثر من 10 مرات، وأجريت له 6 عمليات جراحية، وأطلق عليه لقب "القرش" من قيادة الحرس الجمهوري، وذلك لدوره الهام بالمعارك ومساندة القوات الحكومية.

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