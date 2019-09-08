استرداد مبلغ مليوني ليرة سورية ومصاغ ذهبي بأقل من ساعتين

ادعت لمديرية ناحية المليحة المدعوة (م - م) بإقدام مجهول على الدخول لمنزلها بمحلة المليحة أثناء غيابها عنه وكسر وخلع الأبواب الداخلية وسرقة مبلغ مالي قدره مليوني ل . س ، ومصاغ ذهبي عائدين لابنتها (ي - خ) ، بجمع المعلومات دارت الشبهات حول المدعوة (م - خ) ابنة عم المدعية حيث تم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها بالاشتراك مع خالها المدعو ( ش - م ) بسرقة المبلغ والمصاغ الذهبي تم استرداد المسروقات كاملة وتسليمها لصاحبتها أصولاً نظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .

وزارة الداخلية