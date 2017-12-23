استراليا تعلن انسحابها من تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة الإرهاب
أعلنت أستراليا اليوم انسحابها من “التحالف” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة يزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق ووقف حملة ضرباتها الجوية في إطاره.
وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين في تصريح اليوم نقلته فرانس برس: إن “الطائرات المقاتلة الست من طراز (إف إيه 18 هورنيت) التي شاركت قبل ثلاث سنوات في العمليات التي نفذها التحالف ستعود إلى البلاد” في اعتراف ضمني بفقدان مسوغات تشكيل هذا “التحالف” ووجوده غير الشرعي خاصة في سورية بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم “داعش” على يد الجيشين السوري والعراقي.
وتقود الولايات المتحدة منذ آب 2014 تحالفا استعراضيا غير شرعي من خارج مجلس الأمن دأب على استهداف المدنيين الأبرياء والبنى التحيتة من جسور ومنشآت حيوية إضافة إلى قيامه بنقل إرهابيي “داعش” إلى مواقع آمنة في محاولة لانقاذهم من ضربات الجيش العربي السوري.
وادعت الوزيرة الاسترالية بتحقيق طلعات مقاتلاتها “نجاحا” في ميدان المعركة ضد إرهاب “داعش” دون أن تعطي دلائل على هذه النجاحات أو نتائجها على الأرض وسط تزايد التقارير الميدانية التي تكشف عن تعاون بين تحالف واشنطن ومن بقي من ارهابيين في سورية كما أكدت على ذلك وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الأسبوع الجاري.
وبهذا الانسحاب فقدت واشنطن إحدى الدول المشاركة معها في مزاعمها بمحاربة الإرهاب في مؤشر على بدء تفككه وفقدانه ذرائع تشكيله.
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