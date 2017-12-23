استراليا تعلن انسحابها من تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة الإرهاب

أعلنت أستراليا اليوم انسحابها من “التحالف” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة يزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق ووقف حملة ضرباتها الجوية في إطاره.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين في تصريح اليوم نقلته فرانس برس: إن “الطائرات المقاتلة الست من طراز (إف إيه 18 هورنيت) التي شاركت قبل ثلاث سنوات في العمليات التي نفذها التحالف ستعود إلى البلاد” في اعتراف ضمني بفقدان مسوغات تشكيل هذا “التحالف” ووجوده غير الشرعي خاصة في سورية بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم “داعش” على يد الجيشين السوري والعراقي.