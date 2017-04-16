مجموعات مسلحة في الغوطة تحضّر لاستخدام أسلحة سامة وكيميائية ضد دمشق
عصابات الفتح تخل بالإتفاق وتفجر حافلات أهالي كفريا والفوعة
بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة
لافروف يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة دولية متوازنة للتحقيق بمزاعم الكيميائي
تحت أنظار المحتل التركي : “أحرار الشام” تطرد عصابة “لواء السلطان سليمان شاه” وقائدها أبو عمشة من جرابلس
الخارجية الكندية تعلن عن فرض عقوبات على 27 مسؤولاً سورياً
الولايات المتحدة تصعد استفزازاتها لبيونغ يانغ بتدريبات عسكرية في جزيرة يابانية
"المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري" يعقد لقاءه التأسيسي في جنيف
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تهنئ اليهود و"دولة اسرائيل" بمناسبة عيد الفصح
العراق:القضاء على عدد من متزعمي “داعش” في الساحل الأيمن للموصل
استكمال تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا
خروج 75 حافلة تحمل ما يقارب 5000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا
عميل سابق في ال CIA: الموساد والسعودية وراء العمليات السرية في سورية
النص الكامل لمقابلة وكالة الصحافة الفرنسية مع الرئيس الأسد
الفرقاطة الروسية "غريغورفيتش" تباشر مهامها القتالية في المتوسط

استخراج حجر وزنه 1.36 كلغ من جسم هندي

خضع رجل هندي لعملية جراحية لاستخراج حجر من الكالسيوم تكون داخل مثانته، يزن نحو 1.36 كلغ.

وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه.

وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 سم وعرضه 17 سم، داخل مثانة باتيل.

واستغرق الجراحون حوالي ساعة ونصف لإزالة الحجر من جسم المريض، وقد تم تصوير فيديو للعملية الجراحية في مستشفى سري سيناث في فلساد بالهند، يظهر من خلاله الأطباء وهم يكافحون من أجل استخراج الكتلة المتحجرة من دون التسبب في أية أضرار للمريض.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.