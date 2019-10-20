استخدموا علم النفس العكسي لتحصلوا على كل ما تريدون : 10 حيل لتتعلموه !

من منا لم يحصل، على الأقل مرة في حياته، على ما يريده مستخدماً بكل بساطة علم النفس العكسي ؟ هذه التقنية التي ترتكز على أن تقولوا لشخص ما أن يفعل عكس ما تريدونه، لا تنجح مع كل الناس، لكنها سلاح فعال لتربية أولادكم، وأيضاً لإغواء الشخص الذي يعجبكم إلى حدٍ كبيرٍ. حتى تتحكموا بهذه التقنية، نقدّم لكم 10 حيل ستساعدكم على تطبيقها بالاستفادة منها إلى أقصى حد.



- إنها فعالة مع الناس الذين يكرهون أن نقول لهم ما عليهم أن يفعلوه.



- لقد تأكد أن استخدامها أسهل إذا كان الشخص شديد الحساسية.



- قم بتحدي محادثك مؤكداً على حجة معاكسة لما تريد أن تحصل عليه.



- أخبر محادثك ما يعاكس حججك تماماً وحافظ على نفس النبرة.



- عندما تريد إغراء شخص لا يريد سوى صداقتك، قل له إنك متفق معه تماماً، وإنك لا تريد سوى صداقته وليس أكثر.



- يمكنك أن تستخدم هذه التقنية على شكل تحدي :”أراهن أنك لن تصل أبداً على الموعد!”



- احرص على أن تكون حججك موثوقة وتدرب عليها قليلاً مسبقاً.



- لا تستسلم، أنت تخاطر بأن تفعل ما يريد الطرف الآخر أن تفعله. لا تستسلم أبداً، هذا مهم جداً.- تذكر أن تستخدم هذه التقنية بطريقة إيجابية للمحافظة على علاقتك مع الشخص الآخر.



- إذا استخدمتها بطريقة سلبية، سيعتبرك الشخص الآخر متلاعباً وسينقلب عليك.



