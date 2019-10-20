رأس العين في مرمى الأسلحة المحرمة.. والأمم المتحدة تشاهد فقط
النظام التركي يواصل عدوانه والجيش يتصدى لإرهابيي أردوغان بريف الحسكة
العفو الدولية تتهم تركيا بارتكاب “جرائم حرب” بسورية
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق
تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية
تركيا تخرق وقف إطلاق النار قبل سريانه ولا انتشار أميركياً في «المنطقة الآمنة»
الدفاع الروسية: الجيش السوري أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون
الجيش يصل الحدود في عين العرب وخرق تركي لوقف إطلاق النار
سطو مسلح على مستودع “السورية للتجارة” يكشف نقصاً بمواد قيمتها 154 مليون!
أهالي المناطق الحدودية يستبشرون بدخول الجيش: عودة قريبة للنازحين
لقاء أنقرة يعيد خلط الأوراق: واشنطن توافق على احتلال «المنطقة الآمنة»
«قسد» تؤكد الاتفاق: الجيش السوري سيواصل انتشاره
اتفاق تركي أميركي لوقف العدوان التركي في شمال سوريا
الخارجية: العدوان التركي على الأراضي السورية وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان
من منبج إلى جنيف: خريف السلطان!

استخدموا علم النفس العكسي لتحصلوا على كل ما تريدون : 10 حيل لتتعلموه !

من منا لم يحصل، على الأقل مرة في حياته، على ما يريده مستخدماً بكل بساطة علم النفس العكسي ؟ هذه التقنية التي ترتكز على أن تقولوا لشخص ما أن يفعل عكس ما تريدونه، لا تنجح مع كل الناس، لكنها سلاح فعال لتربية أولادكم، وأيضاً لإغواء الشخص الذي يعجبكم إلى حدٍ كبيرٍ. حتى تتحكموا بهذه التقنية، نقدّم لكم 10 حيل ستساعدكم على تطبيقها بالاستفادة منها إلى أقصى حد.

- إنها فعالة مع الناس الذين يكرهون أن نقول لهم ما عليهم أن يفعلوه.


- لقد تأكد أن استخدامها أسهل إذا كان الشخص شديد الحساسية.


- قم بتحدي محادثك مؤكداً على حجة معاكسة لما تريد أن تحصل عليه.


- أخبر محادثك ما يعاكس حججك تماماً وحافظ على نفس النبرة.


- عندما تريد إغراء شخص لا يريد سوى صداقتك، قل له إنك متفق معه تماماً، وإنك لا تريد سوى صداقته وليس أكثر.


- يمكنك أن تستخدم هذه التقنية على شكل تحدي :”أراهن أنك لن تصل أبداً على الموعد!”


- احرص على أن تكون حججك موثوقة وتدرب عليها قليلاً مسبقاً.


- لا تستسلم، أنت تخاطر بأن تفعل ما يريد الطرف الآخر أن تفعله. لا تستسلم أبداً، هذا مهم جداً.- تذكر أن تستخدم هذه التقنية بطريقة إيجابية للمحافظة على علاقتك مع الشخص الآخر.


- إذا استخدمتها بطريقة سلبية، سيعتبرك الشخص الآخر متلاعباً وسينقلب عليك.