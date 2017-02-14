استخدام الورق لإدارة وقتك أفضل من الهواتف الذكية

عملية إدارة الوقت وتنظيم الأولويات هي عملية تشغل الكثير من الناس في الوقت الحاضر، ويلجأ الكثيرون للتطبيقات والمواقع المتاحة على الإنترنت لإدارة أوقاتهم، ولكن في هذا المقال سنعرض وجهة نظر Ryder Carroll وهو أحد المتخصصين في تصميم المنتجات الرقمية، ومن ضمن أعماله تطوير أنظمة مخصصة لإدارة الوقت، ولكنه مع ذلك فضّل استخدام الورق . وفي هذا المقال سنعرض الأسباب التي جعلته يفضل النظام الورقي.

1- الورق سيحد من عملية التشتيت



أول نقطة ذكرها Ryder Carroll هي نقطة تتعلق بالتشتيت الذي قد يحصل للشخص عند استخدامه لهاتفه الذكي أو حاسوبه الشخصي، وهو أمر منطقي حيث أن جلوسك أمام حاسوبك قد يخطفك لمراقبة بريدك الإلكتروني أو تفقّد حساباتك على الشبكات الاجتماعية، وبهذا قد تضيع الوقت بدلًا من تنظيمه.



2- الورق يتطلب جهدًا أكبر



عند قراءة هذا العنوان للوهلة الأولى قد تظن بأنها نقطة سلبية للورق، ولكن Ryder Carroll له وجهة نظر أخرى، حيث أن التحكم السهل في الأجهزة التقنية قد يشجعك على تبديل وقت إنجاز بعض المهام وتأجيلها، ولكن الورق قد يضفي نوعًا من الصعوبة في تبديل وقت المهام، مما قد يعطيك حافزًا لإنجاز المهمة في أسرع وقت.

3- سهولة تنظيم الأعمال



لنفترض أنك تستخدم نظام مثل trello لتنظيم وقتك وأعمالك، هذا النظام يفرض عليك شكل وآلية لإضافة المهام الخاصة بك، ولكن لو استبدلته بالورق فستكون حرًا تمامًا في اختيار شكل تنظيم كل عملية واختيار الشكل والترتيب الأنسب الذي تريده.

4- الورق أكثر متعة



استخدام الأدوات الحديثة قد يجعلك تشعر بنوع من الروتين مما قد يجعلك تمل بعد فترة، ولكن تعاملك مع الورق قد يضفي نوعًا من المتعة والحماس لأنك تذهب لبيئة مختلفة تمامًا عن البيئة التي تقضي معظم يومك أمامها.

5- أخيرًا، الطريقة تعمل



اختتم Ryder Carroll نصائحه بذكره أن النقطة الأهم أن هذه الطريقة تمت تجربتها وبالفعل نجحت معه، وعلى الرغم من عمله كما ذكرنا على أنظمة متخصصة في تنظيم الوقت، إلاّ أنه جرب النظام الورقي ووجده أكثر كفاءة.

وكالات