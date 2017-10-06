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استبدال واي فاي بـ لاي فاي

حقق علماء صينيون اختراقاً في خلق نقاط الكربون المنبعثة بالألوان الكاملة (إف-سي دي اس)، والتي جعلتهم يقتربون من تطوير قناة اتصالات لاسلكية أسرع يمكن أن تكون متاحة خلال 6 سنوات فقط.استبدال (واي فاي) بـ (لاي فاي)

وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن تكنولوجيا دقة الضوء والمعروفة باسم لاي فاي تستخدم الضوء المرئي من لمبات الليد لنقل البيانات أسرع بكثير من موجات الراديو واي فاي.

وأوضحت الوكالة أنه في الوقت الذي تستخدم فيه معظم البحوث الحالية مواد أرضية نادرة لتوفير ضوء لاي فاي لنقل البيانات، قام فريق من العلماء الصينيين بإنشاء بديل (إف- سي دي إس) عبارة عن مواد فلورسنت النانو كربون والتي أثبتت أنها أكثر أمنا وأسرع .

وقال الباحث المشارك في معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة والفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تشيو سونغ نان: “العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم لا يزالون يعملون على هذا، ونحن أول من نجح في إنشائه باستخدام مواد خام تكلفتها قليلة مثل اليوريا مع معالجة بسيطة”.

في الدراسات السابقة كانت نقاط الكربون تقتصر على انبعاث أضواء مثل الأزرق والأخضر، أما المواد النانوية الجديدة التي وضعها فريق تشيو يمكن أن يكون كل الضوء متاحا للعين البشرية، وهو ما يعد اختراقا في مجال مواد فلورسنت النانو كربون.

وبين سونغ نان أن هذا الأمر مهم لتطوير تكنولوجيا لاي فاي والتي يتوقع أن تدخل السوق خلال ست سنوات فقط.

وأظهرت دراسة صينية عام 2015 أن لاي فاي يمكن أن تصل إلى 50 جيجابايت في الثانية الواحدة، حيث يمكن تحميل فيلم من الانترنت في 0.3 ثانية فقط.

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