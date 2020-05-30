استئناف رحلات القطار بين طرطوس واللاذقية

تستأنف رحلات القطار بين محافظتي اللاذقية وطرطوس اعتباراً من اليوم السبت، وذلك بعد توقف لفترة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.





وبين مدير فرع السكك الحديدية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار أنه تم تحديد مواعيد انطلاق القطارات وعودتها بما يتناسب مع بدء دوام الطلاب وانتهائه، حيث سيتم تسيير قطارين، القطار الأول ( ترين سيت) طرطوس – اللاذقية مغادرة طرطوس عند الساعة ٦،١٥ صباحاً والوصول إلى جبلة عند الساعة٧،١٠ مع توقف لمدة دقيقة لصعود الركاب وذلك بهدف تسهيل تنقل أهالي جبلة أيضاً.





والقطار الثاني عربات مغادرة من طرطوس عند الساعة ٧ صباحاً والوصول إلى جبلة ٧،٥٥ ثم إلى اللاذقية عند الساعة ٨،٢٣ صباحاُ.





وأضاف بيطار: أما مواعيد عودة الرحلات من اللاذقية إلى طرطوس فحددت للقطار الأول مغادرة اللاذقية عند الساعة ١٤،٣٠ ظهراُ والوصول إلى جبلة ١٤،٥٦ ظهراً، ومن ثم الوصول إلى طرطوس عند الساعة ١٦،٥٥ عصراُ.





تشرين