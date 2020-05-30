الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي
قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مواد في قانون تنظيم الجامعات
الخارجية تتهم دول الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في سفك دم السوريين
الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة
افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة
تسيير قافلة مدنية على طريق “M4” بريف الحسكة بحماية روسية
اجراءات لبنانية جديدة على الحدود مع سورية
هآرتس تكشف عن الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران التي هزت الشرق الأوسط
زندقة كوفيد 19: معجزة اللقاح
الجيش يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة

استئناف رحلات القطار بين طرطوس واللاذقية

تستأنف رحلات القطار بين محافظتي اللاذقية وطرطوس اعتباراً من اليوم السبت، وذلك بعد توقف لفترة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.


وبين مدير فرع السكك الحديدية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار أنه تم تحديد مواعيد انطلاق القطارات وعودتها بما يتناسب مع بدء دوام الطلاب وانتهائه، حيث سيتم تسيير قطارين، القطار الأول ( ترين سيت) طرطوس – اللاذقية مغادرة طرطوس عند الساعة ٦،١٥ صباحاً والوصول إلى جبلة عند الساعة٧،١٠ مع توقف لمدة دقيقة لصعود الركاب وذلك بهدف تسهيل تنقل أهالي جبلة أيضاً.


والقطار الثاني عربات مغادرة من طرطوس عند الساعة ٧ صباحاً والوصول إلى جبلة ٧،٥٥ ثم إلى اللاذقية عند الساعة ٨،٢٣ صباحاُ.


وأضاف بيطار: أما مواعيد عودة الرحلات من اللاذقية إلى طرطوس فحددت للقطار الأول مغادرة اللاذقية عند الساعة ١٤،٣٠ ظهراُ والوصول إلى جبلة ١٤،٥٦ ظهراً، ومن ثم الوصول إلى طرطوس عند الساعة ١٦،٥٥ عصراُ.

 


 
تشرين