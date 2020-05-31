أعلنت وزارة النقل اليوم استئناف تسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية اعتباراً من اليوم الأحد 31/5/2020 بمعدل اربع رحلات يومياً وبسعر 100 - 125 ليرة سورية لاغير.



كما وذكرت الوزارة السادة الركاب بإجراءات التعقيم حيث سيتم تعقيم العربات قبل الرحلة وبعدها وكواة التذاكر وفحص الحرارة وتعقيم الايدي بالاضافة الى إجراءات منع الازدحام في محطات القيام والوصول.



مع التشديد على الركاب الالتزام بتعليمات طواقم القطارات حفاظاً وحرصاً على السلامة والصحة العامة.