استئناف العمل في فنزويلا بعد عودة التيار الكهربائي

استؤنف العمل بمختلف القطاعات في فنزويلا اليوم بعد أسبوع من توقفه جراء انقطاع التيار الكهربائي .



وأدّت عملية تخريب متعمدة من جانب الولايات المتحدة الخميس الماضى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية من أصل 23 في فنزويلا والعاصمة كاراكاس إلى تعليق كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في البلاد.



ونقلت اف ب عن وزير الإعلام خورخي رودريغيز قوله أمس أن “الرئيس نيكولاس مادورو قرر أن الأنشطة المدرسية والعمل يمكن أن يستأنفا الخميس”, مؤكدا أنه تمت استعادة التيار الكهربائي بنسبة 100 بالمئة في كل أنحاد البلاد تقريبا.



وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي مادورو الذي يرفض الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية وسياساتها .