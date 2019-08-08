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استأجرت السيارات من لبنان… وباعتها في سوريا!

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون والضالعين بعمليات سرقة السيارات من مكاتب التأجير، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستقصائية الفعالة والدقيقة تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية مشتبه بها وتوقيفها بتاريخ 5/08/2019 في جبل لبنان، وهي:د. ح. (مواليد 1995، لبنانية)


بالتحقيق معها اعترفت بسرقة أربع سيارات من مكاتب تأجير السيارات وذلك بالاشتراك مع آخرين (أوقفوا سابقاً) بواسطة هويات وإجازات سوق مزورة، وعمدوا إلى بيعها وتصريفها إلى عصابات سرقة سيارات في سوريا بعد تهريبها عبر الحدود.


وقد تبيّن أنها مطلوبة بست ملاحقات عدلية بجرائم سرقة سيارات وتزوير.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.