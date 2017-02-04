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اسبانيا تحاكم سبعة إرهابيين بجرم تقديم مساعدات لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في سورية والعراق

بدأت اسبانيا أمس محاكمة سبعة إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم العام الماضي بجرم إرسال معدات عسكرية وأموال ومواد من أجل تصنيع المتفجرات والأسلحة إلى التنظيمات الارهابية في سورية والعراق.

ووجه قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية إلوي فيلاسكو إلى أعضاء المجموعة الإرهابية جرائم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية الإجرامية وعمليات تبييض وغسل الأموال وتزوير الوثائق التجارية والحيازة غير المشروعة للأسلحة وإرتكاب جريمة ضد الممتلكات الثقافية المحمية”.

وأشار القاضي وفقا لمصادر في المحكمة الوطنية العليا إلى أنه تم العثور في المخازن التابعة لشركة تتبع لمتزعم الشبكة الإرهابية على 20 ألف بدلة عسكرية داخل حاوية شحن في ميناء مدينة بلنسية جاهزة لإرسالها إلى سورية.

كما لفتت تقارير الباحثين الأمنيين إلى أنه تم تكليف أعضاء الشبكة شراء وإرسال كميات من أسمدة اليوريا واليود والفوسفات إلى مناطق في شمال سورية من أجل استخدامها في عمليات تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

من ناحية أخرى بين القاضي المختص إلى أن أحد السبل التي كانت تستخدمها الشبكة الإرهابية في عمليات تمويل الإرهاب هي من خلال الإتجار بالقطع الأثرية التاريخية بعد سرقتها من المتاحف والمواقع الأثرية التي نهبتها عصابات تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الارهابيين في سورية والعراق.

يذكر أن وحدات من المكتب العام للمعلومات والاستخبارات في الشرطة الاسبانية قامت بإلقاء القبض على أعضاء الشبكة إرهابية في شباط من العام الماضي.

وكالات

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