اسئلة اقتصادية برسم الفريق الحكومي الاقتصادي

د.إنصاف حمد: في ضوء الارتفاع المريع لسعر الدولار وبغض النظر عن الاسباب (جزء كبير منها مؤخرا فقط له علاقة بأزمة لبنان ) ثمة أسئلة بحاجة الى أجوبة واضحة وصريحة وشفافة :

١- لماذا لايتم اعتماد سعر صرف خاص بالحوالات بدلا من التفرج على خسارتنا الهائلة في هذا المجال ؟

٢- لماذا لايتم رفع سعر الفائدة للايداعات بالعملة الصعبة لاستقطابها ، وللايداعات بالعملة السورية بدلا من ان تتسرب هذه الاموال امام اعيننا ويتم تحويلها الى دولار ممايزيد الضغط عليه واستمرار ارتفاعه ، او الى ذهب ،خوفا من فقدان قيمتها ، وكأننا لانرى ذلك او لانتوقعه ؟

٣- لماذا لايتم وقف الاستيراد تماما ، اشدد :تماما ، لكل ماهو كمالي ويمكن الاستغناء عنه اما لعدم ضرورته او لوجود بديل محلي ولو كان أقل جودة .. إذ من المريع أنه بعد تسع سنوات من الحرب اسواقنا ماتزال مليئة الى حد التخمة بكل الكماليات ، ومع اننا نمتلك تجربة رائعة النجاح في الثمانينات لماذا نحن مصرون على عدم الاستفادة منها طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات ؟

٤ - لماذا انتم مصرون على إفراغ كل إجراء جيد من مضمونه ، ومن ثم لماذا وبالتوازي مع الزيادة الأخيرة لم يتم رفع الشريحة المعفاة من الضرائب من سلم الرواتب والاجور والتي يجب ان تكون على الاقل العشرين الف الاولى منها ؟ ولماذا لا تكون وحدة الشريحة التالية والتالية هي ٢٠ وليس ١٠ تساوقا مع كتلة الراتب الكلية الجديدة؟