ازدياد شدة الموجة الحارة خلال الأيام القادمة

أثرت كتلة شبه مدارية حارة جداً خلال الأسبوع الماضي بدرجات حرارة أعلى من المعدل في أغلب المناطق بحوالي /6-8/درجات مئوية.



و من المتوقع مع ازدياد تأثير المرتفع الجوي المرفق للكتلة الشبه مدارية خلال ثلاثة أيام القادمة لتسجل ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل /8-10/درجات مئوية تكون الذروة يومي الجمعة والسبت مع استمرار ارتفاع الرطوبة السطحية على المناطق الساحلية.



وسنشهد نشاط بسرعة الرياح خلال فترة التسخين الأعظمي في ساعات بعد الظهر في معظم المناطق الداخلية تثير الغبار,

ومن المتوقع ان تنخفض الحرارة بشكل بسيط وتدريجي من يوم الاثنين بدءاً من المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية ولكن يبقى الجو حاراً جداً.



و تبدأ الكتلة الحارة بالانحسار بشكل فعلي بدءً من يوم الأربعاء القادم مع عودة الأجواء المعتدلة نهاية الأسبوع.



وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس نهاراً, و من حدوث الحرائق في المناطق الزراعية والحراجية, و وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال والكحول في الأماكن المغلقة والسيارات.