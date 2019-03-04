ازدواجية في الجنسية

تقدمت اليوم بكتاب إلى مجلس الشعب أطلب فيه مناقشة مسألة تجنيس السوريين في تركيا والنوايا المبيتة من خلفها وهذا نصها:

السيد رئيس مجلس الشعب السوري :

أشار الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير إلى " أن المنطقة الآمنة التي يعمل عليها التركي هي نفسها التي كان يدعو إليها منذ العام الأول للحرب " .. وقد قامت سلطات حزب العدالة الإخونجية في تركيا بتجنيس / 79،829 / لاجئاً سورياً في تركيا حتى الآن وينتمي أغلبهم إلى بقايا العائلات العثمانية في سورية ..

ونحن نرى أن الهدف من تجنيس هؤلاء هو توطينهم فيما يسمى (المنطقة الآمنة ) لاستخدام أصواتهم فيما بعد في أي استفتاء دولي حول تابعينهم التي يختارونها (سورية أو تركيا) يوافقهم في ذلك جماعة الإخونج في سورية ،حيث اصدروا بيانا قبل يومين يناشدون فيه إردوغان بالسيطرة على (المنطقة الآمنة) وإدارة شؤون السوريين فيها !؟

نقترح طرح هذه القضية للمناقشة في لجنة الأمن الوطني واتخاذ إجراءات احترازية بخصوص اللاجئين المجنسين والمرتهنين لمشيئة التركي ..



نبيل صالح ـ 3/3/ /2019