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ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 مواطنين بتفجير إرهابي انتحاري في كفرسوسة

فجر أمس إرهابي انتحاري نفسه قرب نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة بدمشق ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 أشخاص.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق  بأن “إرهابياً انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف بالقرب من نادي المحافظة الرياضي” في منطقة كفرسوسة بدمشق.

ولفت المصدر إلى أن “التفجير الإرهابي أدى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 أشخاص تم اسعافهم إلى مشفيي الأندلس والمجتهد”.

وذكر قائد شرطة دمشق اللواء محمد خير إسماعيل  أنه “في الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم دخل أحد الأشخاص إلى حي الحمرية في منطقة كفرسوسة وفجر نفسه في منطقة شعبية مكتظة ما تسبب بارتقاء 8 شهداء وجرح عدد من المواطنين”.

ولفت قائد الشرطة إلى أن التفجير الإرهابي ألحق أضراراً مادية بالمنازل السكنية وبعض السيارات التي كانت مركونة في المكان.

وأكد اللواء إسماعيل أن التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية المجرم الإرهابي والجهات التي تقف خلفه لافتاً إلى أن عناصر الشرطة والأمن الجنائي عملت على جمع الأدلة ونظمت الضبط اللازم وتقوم بالتحقيقات اللازمة.

سانا

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