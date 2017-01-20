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ارتقاء 7 شهداء من عائلة واحدة بينهم أطفال جراء اعتداء إرهابيي “داعش”

ارتقى 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء اعتداء إرهابيي تنظيم داعش التكفيري بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في مدينة دير الزور.

وفي دير الزور استهدف إرهابيي تنظيم داعش ظهر اليوم حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور بعدد من القذائف اخترقت إحداها منزلا في شارع الوادي وانفجرت بداخله ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال”.

والأضرار الكبيرة التي خلفها الاعتداء الإرهابي في منازل المواطنين والبنى التحتية للحيين المذكورين.

ويعاني أهالي مدينة دير الزور حصارا خانقا يفرضه عليهم إرهابيو “داعش” الذين يستهدفونهم بشكل مستمر بالقذائف الصاروخية والهاون وأسطوانات الغاز ورصاص القنص فضلا عن قيامهم بارتكاب المجازر الجماعية وجرائم الصلب والسلب والنهب تحت ذرائع ومسميات ظلامية تتنافى مع القيم الإنسانية والأديان السماوية.

سانا 

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