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ارتقاء 7 جنود مصريين ومدني بكمين تبناه ارهابيو 'داعش'

ارتقى 7 جنود مصريين ومدني واصابة جنديين اخرين بهجوم وقع في بئر العبد شمال سيناء على يد مسلحين.

وفيما أعلنت جماعة "داعش" الوهابية مسؤوليتها عن الهجوم، أفادت المصادر العسكرية المصرية ان الارهابيين نصبوا كمينا للجنود خلال عمليات تمشيط كانوا يقومون بها في المنطقة.


وعلى خط متصل افادت وزارة الدفاع المصرية بأن قوات الأمن قتلت 118 ارهابيا في شمال ووسط سيناء خلال الفترة الماضية واشارت الى غنم اسلحة مختلفة كانت بحوزتهم.


وكانت القوات المسلحة المصرية قد اعلنت في وقت سابق الجمعة، عن مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.


وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان إنه "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم (أمس الجمعة) عن تحقيق نجاحات من بينها استهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 سيارات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.