ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 أشخاص بجروح نتيجة تفجير ارهابي في حي الزهراء بحمص

ارتقى 5 شهداء نتيجة تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في حي الزهراء بمدينة حمص.



وكان إرهابيين قد فجروا ظهر اليوم عبوة ناسفة ضمن حافلة صغيرة لنقل الركاب في شارع الستين بمنطقة الزهراء ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية بالحافلة.



ولفت مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي إلى وصول جثامين 5 شهداء وإسعاف 6 جرحى إلى المشافي في المدينة أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم.



وكان 6 أشخاص أصيبوا بجروح في الـ 14 من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون في حافلة لنقل الركاب في حي وادي الذهب بمدينة حمص.

سانا