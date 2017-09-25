ارتقاء 4 شهداء وإصابة خمسة جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة سلمية وريف اللاذقية

استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 3 آخرون جراء اعتداءات نفذها إرهابيو “داعش” بالقذائف الصاروخية على مدينة سلمية.

إذ استهدف إرهابيو تنظيم “داعش” المنتشرين في بعض مناطق الريف الشرقي لمدينة سلمية بعد ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية مدينة سلمية ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأكد مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور نوفل سفر وصول جثامين 4 شهداء إلى المشفى بينهم طفلان إضافة إلى إسعاف 3 جرحى إصابة إثنين منهم خطرة جراء تعرضهم لشظايا القذائف الصاروخية.

واستشهدت امرأة وأصيب 4 أشخاص أول أمس جراء اعتداءات إرهابية نفذها إرهابيو “داعش” بالقذائف الصاروخية على عدد من القرى والبلدات في ريف حماة.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف سلمية مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة تعتدي على الأهالي في المناطق الآمنة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والقيام بأعمالهم الزراعية فضلا عن استهدافهم بالقذائف ما تسبب بإستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

إلى ذلك أصيب شخصان بجروح جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من القرى بريف اللاذقية.

فقد اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في أقصى الريف الشمالي بقذائف صاروخية على عدد من التجمعات السكنية في ريف اللاذقية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح في قرية الكفرز ووقوع أضرار مادية بممتلكات العامة والخاصة.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية بدعم من نظام أردوغان.

المصدر: سانا