لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا
السيطرة على مساحات جديدة في ريف حمص تزيد عن 50كم مربع
شرقي الفرات.. حلول مؤجلة
المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
الإعلام “الإسرائيلي”: الجيش “الإسرائيلي” غير مستعد لحرب مع سوريا
الرئيس الأسد يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا
مجموعة الـ 77 والصين تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
السباق نحو الحدود الشرقية لسوريا في موازين الميدان
تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا
المعلم : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا
الاردن يرد على الضغط الاقتصادي الخليجي بفتح المعابر مع سورية والعراق
ما هو السلاح الذي استخدمته سورية لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
الجيش يثبّت مواقعه شرق الفرات ويقترب من إنهاء «داعش» غربه ، ولافروف: عرقلة عمليتنا لن تبقى من دون رد

ارتقاء 4 شهداء وإصابة خمسة جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة سلمية وريف اللاذقية

استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 3 آخرون جراء اعتداءات نفذها إرهابيو “داعش” بالقذائف الصاروخية على مدينة سلمية.ارتقاء 4 شهداء وإصابة خمسة جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة سلمية وريف اللاذقية

إذ استهدف إرهابيو تنظيم “داعش” المنتشرين في بعض مناطق الريف الشرقي لمدينة سلمية بعد ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية مدينة سلمية ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأكد مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور نوفل سفر وصول جثامين 4 شهداء إلى المشفى بينهم طفلان إضافة إلى إسعاف 3 جرحى إصابة إثنين منهم خطرة جراء تعرضهم لشظايا القذائف الصاروخية.

واستشهدت امرأة وأصيب 4 أشخاص أول أمس جراء اعتداءات إرهابية نفذها إرهابيو “داعش” بالقذائف الصاروخية على عدد من القرى والبلدات في ريف حماة.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف سلمية مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة تعتدي على الأهالي في المناطق الآمنة وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والقيام بأعمالهم الزراعية فضلا عن استهدافهم بالقذائف ما تسبب بإستشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

إلى ذلك أصيب شخصان بجروح جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من القرى بريف اللاذقية.

فقد اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في أقصى الريف الشمالي بقذائف صاروخية على عدد من التجمعات السكنية في ريف اللاذقية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح في قرية الكفرز ووقوع أضرار مادية بممتلكات العامة والخاصة.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية بدعم من نظام أردوغان.

المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.