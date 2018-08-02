ارتقاء 14 يمنيا جراء العدوان السعودي على الحديدة وصعدة

ارتقى 14 يمنيا وأصيب خمسة آخرون بينهم أطفال ونساء في جرائم جديدة للعدوان السعودي ومرتزقته على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: “بأن 9 صيادين استشهدوا وأصيب اثنان وفقد آخرون جراء استهداف طيران العدوان السعودي لزورقهم بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية”.



وأضاف المصدر: “إن امرأة وطفلها استشهدا وجرحت طفلة أخرى بغارة لطيران العدوان على منزل في مديرية ساقين كما استشهد طفل وامرأة بغارة استهدفت منزلا آخر في منطقة القد بمديرية رازح في محافظة صعدة”.



وأشار المصدر إلى إصابة طفلين بجروح إثر غارات لطيران العدوان على مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة فيما أقدم خمسة من الغزاة والمرتزقة على اغتصاب طفل حتى فارق الحياة في مديرية التحيتا.



ويواصل تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي استهداف البنى التحتية اليمنية إضافة إلى ارتكابه المجازر بحق آلاف اليمنيين في إطار عدوانه المستمر على اليمن منذ آذار عام 2015.