ارتقاء 11 شهيدا باعتداء المجموعات الإرهابية على حيي شارع النيل والخالدية بحلب

ارتفع عدد الشهداء نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيي شارع النيل والخالدية بمدينة حلب اليوم إلى 11 شهيداً و11 جريحاً.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي بالقذائف الصاروخية على حيي شارع النيل والخالدية بمدينة حلب حيث سقطت إحداها في سوق شعبي.

ولفت المصدر إلى أن "الاعتداءات تسببت أيضا بجرح 11 مدنيا تم إسعافهم إلى مشفى الجامعة ومشفى الرازي لتلقى العلاج".