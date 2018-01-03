ارتقاء وإصابة 45 يمنيا بغارات لطيران العدوان السعودي

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن عشرين يمنيا ارتقوا وأصيب ثمانية آخرون جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على محطة وقود قرب سوق شعبي في مديرية الجراحي فيما ارتقى ثلاثة آخرون إثر غارة استهدفت الطريق العام بمديرية جبل رأس وارتقاء اثنان وجرح آخران في غارة عل ى سيارة بمنطقة المساجد بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن عشرين يمنيا ارتقوا وأصيب ثمانية آخرون جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على محطة وقود قرب سوق شعبي في مديرية الجراحي فيما ارتقى ثلاثة آخرون إثر غارة استهدفت الطريق العام بمديرية جبل رأس وارتقاء اثنان وجرح آخران في غارة عل ى سيارة بمنطقة المساجد بمحافظة الحديدة.