ارتقاء وإصابة 45 يمنيا بغارات لطيران العدوان السعودي
ارتقى 35 يمنيا وأصيب 10 آخرون جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي على محافظات صنعاء وتعز ومأرب والحديدة وصعدة.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن عشرين يمنيا ارتقوا وأصيب ثمانية آخرون جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على محطة وقود قرب سوق شعبي في مديرية الجراحي فيما ارتقى ثلاثة آخرون إثر غارة استهدفت الطريق العام بمديرية جبل رأس وارتقاء اثنان وجرح آخران في غارة عل ى سيارة بمنطقة المساجد بمحافظة الحديدة.
وأضاف المصدر إن العدوان على محافظة صعدة أسفر عن ارتقاء سبعة يمنيين في غارة على سيارة على الطريق العام في منطقة عياش ويمني آخر في غارة على جرافة في منطقة يسنم بمديرية باقم واثنين على طريق في قرية آل عمار بمديرية الصفراء.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ايضا غارات على مناطق في صنعاء وتعز ومأرب وعسير ونجران ما تسبب بدمار في الممتلكات العامة والخاصة.
إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات ضد مرتزقة العدوان في محافظات مأرب والجوف وصنعاء وجيزان وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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