ارتقاء وإصابة 4 يمنيين في غارات للعدوان السعودي على صعدة
ارتقى يمني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على خيام البدو الرحل في منطقة المهاذر بمديرية سحار أدت إلى ارتقاء شخص وإصابة آخر في حين اصيبت امرأتان في غارة استهدفت منطقة البقعة بمران في مديرية حيدان فيما استهدفت غارتان اخريان منطقة ليه بمديرية الظاهر.
من جهته قال مصدر عسكري: إن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت الليلة الماضية لمحاولة زحف للمرتزقة شمال يختل بالساحل الغربي فقتلت وأصابت العشرات منهم كما كبدتهم خسائر فادحة في آلياتهم.
وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية شرق موقع عباسة وحققت إصابات مباشرة.
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