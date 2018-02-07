ارتقاء وإصابة 4 يمنيين في غارات للعدوان السعودي على صعدة

ارتقى يمني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على خيام البدو الرحل في منطقة المهاذر بمديرية سحار أدت إلى ارتقاء شخص وإصابة آخر في حين اصيبت امرأتان في غارة استهدفت منطقة البقعة بمران في مديرية حيدان فيما استهدفت غارتان اخريان منطقة ليه بمديرية الظاهر.