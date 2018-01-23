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ارتقاء وإصابة 12 يمنيا معظمهم من الأطفال بغارات للطيران السعودي

 

ارتقى سبعة يمنيين معظمهم من الأطفال وأصيب خمسة آخرون اليوم جراء غارة لطيران النظام السعودي استهدفت منزلا في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع “المسيرة نت” أن الغارة الجديدة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن يمني بمنطقة المصاعبة بمديرية سحار مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا بسبب الإصابات البليغة بين الجرحى ولافتا إلى أن أعمال الإنقاذ وانتشال الضحايا لا تزال مستمرة.

إلى ذلك شن طيران النظام السعودي سبع غارات على منطقة محضة بالقرب من مدينة صعدة دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

كما استهدف طيران العدوان السعودي بغارتين مبنى تلفزيون قناة اليمن الفضائية في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء ما خلف أضرارا مادية جسيمة في المبنى ومعداته.

وكان طيران العدوان استهدف مبنى القناة في الثامن من كانون الأول الماضي بغارتين ما تسبب في ارتقاء أربعة يمنيين وجرح خمسة آخرين من العاملين فيها وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وفي سياق متصل أوضح مصدر عسكري يمني ان طيران العدوان كثف غاراته على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وحجة ولحج ووادي جارة في جيزان خلال الساعات الماضية مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 36 غارة خلال الساعات الماضية على العديد من التجمعات المدنية في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الغارات والمجازر في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي بحق الشعب اليمني حيث ارتقاء وجرح أكثر من 36 ألف مدني منذ بدء العدوان على اليمن في اذار 2015.

 

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