ارتقاء وإصابة عشرات اليمنيين بغارات للعدوان السعودي على سوق شعبي بمحافظة تعز

ارتقى وأصيب العشرات من المدنيين اليمنيين اليوم جراء غارات لطيران النظام السعودي استهدفت سوقاً شعبيا بمديرية التعزية في محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “طيران العدوان السعودي شن غارات على سوق شعبي في منطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية في تعز ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين”.

وقال مصدر بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “طيران العدوان السعودي شن غارات على سوق شعبي في منطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية في تعز ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين”.

وكان نحو 90 يمنيا وقعوا بين قتيل ومصاب امس فى 3 مجازر جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودى فى محافظات صنعاء وذمار والحديدة كما شن الطيران غارات على محافظات صعدة وحجة والجوف.

وكان نحو 90 يمنيا وقعوا بين قتيل ومصاب امس فى 3 مجازر جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودى فى محافظات صنعاء وذمار والحديدة كما شن الطيران غارات على محافظات صعدة وحجة والجوف.