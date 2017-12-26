ارتقاء وإصابة عشرات اليمنيين بغارات للعدوان السعودي على سوق شعبي بمحافظة تعز
ارتقى وأصيب العشرات من المدنيين اليمنيين اليوم جراء غارات لطيران النظام السعودي استهدفت سوقاً شعبيا بمديرية التعزية في محافظة تعز اليمنية.
وقال مصدر بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “طيران العدوان السعودي شن غارات على سوق شعبي في منطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية في تعز ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين”.
وأشار المصدر إلى أن التحليق المكثف لطيران العدوان السعودي حال دون إسعاف المصابين.
وكان نحو 90 يمنيا وقعوا بين قتيل ومصاب امس فى 3 مجازر جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودى فى محافظات صنعاء وذمار والحديدة كما شن الطيران غارات على محافظات صعدة وحجة والجوف.
ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودى عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات الاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في البنى التحتية بالبلاد اضافة الى معاناة اليمنيين من المجاعة وانتشار الاوبئة والأمراض جراء الحصار الخانق الذى يفرضه تحالف العدوان على منافذ البلاد.
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