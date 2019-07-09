ارتقاء وإصابة ستة عراقيين في تفجير إرهابي بمحافظة صلاح الدين

ارتقى ثلاثة عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون جراء تفجير إرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.



وقال مصدر أمني عراقي لموقع السومرية نيوز إن “عبوتين ناسفتين زرعهما مسلحو تنظيم داعش الإرهابي قرب مشروع ماء قرية (شاطي الجدر) في قضاء الشرقاط انفجرتا بشكل مزدوج ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم مشغل المشروع”.



وكانت قوات الأمن العراقية المشتركة أطلقت صباح أول أمس عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم “إرادة النصر” وشملت المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.