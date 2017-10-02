ارتقاء عدد من الشهداء في هجوم إرهابي على قسم شرطة الميدان بدمشق.

ارتقى عدد من الشهداء نتيجة هجوم مجموعة إرهابية بعد ظهر اليوم على قسم شرطة الميدان في مدينة دمشق.

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في تصريح للصحفيين خلال تفقده الأضرار في قسم الميدان أن الهجوم الإرهابي تسبب باستشهاد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي وبعض المدنيين الذين كانوا في قسم الشرطة للقيام ببعض أعمالهم الإجرائية.

وقال الوزير الشعار.. إن إرهابيين استهدفا عناصر الحرس في قسم شرطة الميدان بمجموعة من القنابل ما أدى إلى استشهاد عدد من العناصر وعلى أثر ذلك فجر أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف على مدخل الباب الرئيسي للقسم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن انتحارياً آخر تسلل إلى الطابق الأول حيث اشتبك مع العناصر وتمكنوا من قتله ليقع بعدها التفجير الثاني بالحزام الناسف الذي كان يرتديه.

ولفت الوزير الشعار إلى أن “الإرهابيين استهدفا بهذا العمل الدنيء المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين يعالجون قضايا المواطنين” مؤكداً أن الوزارة “ستتابع التحقيق في كامل ملابسات هذا الموضوع وهويات الانتحاريين والإجراءات التي تكشف هوياتهم وجنسياتهم”.

وبين الوزير الشعار أنه “يتم يومياً إحباط أعمال إرهابية من هذا القبيل وسنواصل عملنا في مكافحة الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل كامل من جميع الأراضي السورية”.

وأوضح وزير الداخلية أن “الإرهاب يستهدف شعبنا بكل مكوناته سواء القوات المسلحة ومن بينها قوى الأمن الداخلي أو الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب بطرق مختلفة سواء عبر صموده أو وقوفه خلف القوات المسلحة” مشيراً إلى أن “جميع هذه الأعمال الإرهابية هي أعمال يائسة وسيتم في النهاية القضاء على فلول الإرهاب في كل الأراضي السورية طالما نحن مصممون ومصرون على اجتثاث هذا الإرهاب البغيض”.

وزير الإعلام: لن يثني سورية عن مواصلة حربها على الإرهاب

من جهته أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الاعتداء الإرهابي على قسم شرطة الميدان بدمشق جاء كمحاولة يائسة لرفع المعنويات المنهارة للتنظيمات الإرهابية بعد الهزائم الكبيرة التي ألحقها بهم الجيش العربي السوري.

وقال الوزير ترجمان في تصريح له اليوم “هذا العمل الإرهابي يندرج في سياق أعمال الإرهاب والقتل الممنهج الذي يستهدف المواطنين السوريين والذي جاء تنفيذا لأوامر داعمي الإرهاب ومشغليه في إطار المحاولات اليائسة لإطالة أمد الأزمة وزيادة آلام الشعب السوري”.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة التي تدعم الإرهاب مبينا أننا في ربع الساعة الأخير من الانتصار النهائي على الإرهاب ولن نسمح بسرقة هذا الانتصار أو محاولات تشويهه.

وشدد ترجمان على أن كل هذه العمليات الإرهابية الإجرامية لن تثني الدولة السورية والجيش العربي السوري عن الاستمرار في تحرير وحماية كل ذرة تراب في سورية من رجس الإرهاب .